Maranola, finanziato l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione del parcheggio e della palestra nella scuola elementare

É stato finanziato l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione del parcheggio e della palestra nella scuola elementare di Maranola. Con la somma di euro 318.000 si eseguiranno i lavori per l’accessibilità al plesso, attualmente privo delle adeguate infrastrutture per garantire la piena fruibilità ai diversamente abili e agli anziani.

“Le scuole che rappresentano la nostra priorità sono il primo luogo in cui si elabora l’idea dell’accoglienza o, viceversa, dell’esclusione. La situazione degli impianti nel territorio è precaria, le strutture sono obsolete e necessitano di interventi di ristrutturazione – osserva il sindaco Gianluca Taddeo – Gli insegnanti e le famiglie ce la mettono tutta per creare un ambiente accogliente. Quello dell’assistenza ai disabili e agli anziani è stato, anche finanziariamente, uno dei settori in cui questa amministrazione sta raggiungendo traguardi ragguardevoli”.

“É un intervento chiesto da tempo dalla comunità maranolese e che, fino ad oggi, non é mai potuto essere realizzato – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo – ora, finalmente, attraverso la partecipazione ad una manifestazione di interesse specifica per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si potrà dare dignità, sicurezza e facilità di accesso alla scuola elementare di Maranola. É un risultato molto importante per la nostra comunità e per la nostra amministrazione che ha a cuore sia le esigenze dei più deboli e sia una migliore vivibilità del territorio dei propri cittadini”.