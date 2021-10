Marco De Fazi presenta il thriller “Il killer del loto”

Casa Editrice: Porto Seguro Editore

Genere: Thriller

Pagine: 246

Prezzo: 15,90 €

“Il killer del loto” è il secondo thriller di Marco De Fazi, seguito ideale del romanzo “L’uomo nel buio” che aveva come protagonista lo sceriffo di contea Clay Stone, impegnato in uno spinoso caso che, una volta risolto, gli aveva fatto conquistare l’appellativo di “Sceriffo Eroe”. Clay Stone ritorna come protagonista nella seconda prova letteraria di De Fazi: questa volta si trova a Minneapolis, e in particolare a Nicollet Island, in cui si è trasferito da due anni per perseguire un importante obiettivo – «Clay era stato uno sceriffo di contea in una piccola cittadina di periferia nel nord del Minnesota chiamata Pinefall, quando una sequenza di brutali omicidi aveva terrorizzato la città proprio mentre lui era in carica. Insieme a una sua collega aveva risolto il caso, e da quel giorno una frizzante sensazione aveva iniziato a vibrargli nel petto. Non voleva più essere uno sceriffo solitario in un paesello sperduto tra le colline: era intenzionato a diventare un detective». Assunto nel terzo distretto di polizia a Minneapolis dopo aver preso le opportune qualifiche, Clay non solo corona il suo sogno di diventare detective ma conosce anche una donna di cui si innamora perdutamente, Amanda. Un giorno in apparenza come tanti riceve una chiamata d’emergenza: a East River Parkway, sotto al ponte della ferrovia, viene fatto un macabro ritrovamento; Clay arriva sul luogo del crimine e incontra il giovane e brillante Thomas Rowland, meglio conosciuto come Rabbit, l’esperto forense della Polizia Scientifica. Ciò che gli mostra l’esperto lo stravolge: sul terreno vi è una testa umana recisa all’altezza del pomo di Adamo, con un fiore di loto giallo all’interno della bocca. Mentre il distretto è impegnato a iniziare le indagini e a formulare le prime ipotesi, un oscuro e spietato individuo compie le necessarie azioni per perseguire il suo sanguinoso intento, che ha a che vedere con una vendetta che ha atteso per troppo tempo; l’autore ci permette di osservare la storia non solo dal punto di vista dei “buoni” ma anche del killer, mostrandoci il lucido piano di un uomo che non ha più niente da perdere. Quando le teste mozzate diventano due, Clay e i suoi colleghi si rendono conto di trovarsi di fronte a un serial killer con un obiettivo ben preciso, che sta realizzando con maniacale attenzione; in una folle corsa contro il tempo si narra una storia che ha a che fare con un tragico passato, e con delle terribili colpe mai espiate.

