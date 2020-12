Marco Falso nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia

Venerdì 18 dicembre 2020 l’Assemblea elettiva dell’Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Formia, si è riunita in modalità virtuale per procedere all’elezione del nuovo presidente che guiderà la sezione per il prossimo quadriennio Olimpico 2020/2024: è stato eletto l’Arbitro Benemerito Marco Falso.

Dopo l’appello nominale e un’introduzione sulle modalità di voto, il presidente uscente Francesco Nasta ha preso la parola ringraziando la sezione per il lavoro svolto nei dodici anni di presidenza. Successivamente, prima di dare avvio alle elezioni, il candidato alla presidenza della sezione Marco Falso ha presentato il suo programma che, in sintesi, si basa su due concetti: partecipazione e cambio di passo, ovvero condurre la sezione di Formia verso il cambiamento senza tralasciare il percorso realizzato negli anni.

Il candidato si è rivolto ai giovani arbitri invitandoli a continuare la formazione arbitrale e a rincorrere i propri sogni. Il discorso ha riportato alla memoria di tutti i presenti, dai più giovani ai più esperti, quello che dal 1986 la sezione di Formia rappresenta per tutto il movimento arbitrale con degni ruoli che hanno portato gli associati formiani ad essere protagonisti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il programma presentato ha convinto la maggioranza dei partecipanti che hanno riposto in lui, piena fiducia eleggendolo con il 99% di voti quale nuovo Presidente della Sezione di Formia. Gli associati hanno eletto anche l’arbitro Gianluca L’Erario e l’assistente arbitrale Eleonora Saccoccio come membri del collegio dei revisori.

Marco Falso, originario di Suio Terme (Castelforte – LT), è stato arbitro dal 1986 al 2002 e assistente arbitrale dal 2002 al 2004. Da sempre, ha partecipato attivamente alla vita dell’Associazione Italiana Arbitri come osservatore arbitrale, arrivando nel 2010 alla Commissione Arbitri Nazionale per la Serie C dove è rimasto per cinque stagioni, sfiorando la promozione alla C.A.N. per la Serie B. Negli anni è stato anche coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale dove ha potuto interagire con l’arbitro internazionale Pierluigi Collina. Nel 2009, ottiene l’ambito premio nazionale “Michele Pierro” quale miglior Dirigente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri. Nel 2014 è stato insignito dal CONI della Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo.