Marco Vento nominato portavoce comunale di Fratelli d’Italia a Spigno Saturnia

Il consigliere comunale Marco Vento è stato nominato portavoce comunale di Fratelli d’Italia dal coordinatore provinciale Senatore Nicola Calandrini.

“Con entusiasmo ed onore ho deciso di entrare in Fratelli d’Italia e di essere il portavoce di Spigno Saturnia – dichiara Marco Vento – Ringrazio di cuore il Senatore Nicola Calandrini ed i comuni amici che hanno reso possibile questa nuova esperienza politica. Il mio obiettivo e degli amici che mi aiuteranno è di riportare sul territorio di un piccolo centro come Spigno una politica concreta e vicina alle istanze dei cittadini così come fa a livello nazionale Fratelli d’Italia. Attraverso i rapporti con i nostri rappresentanti di partito a tutti i livelli istituzionali favorirò progetti e proposte amministrative per il mio comune”.

“Con la nomina di Marco a portavoce comunale da oggi Fratelli d’Italia è ufficialmente rappresentata nel comune di Spigno Saturnia – dichiara il Senatore Nicola Calandrini -. Marco è una persona seria, uno stimato professionista, che già alle scorse elezioni si è fatto valere ed oggi può rivendicare quel risultato con l’ingresso in consiglio comunale. Per noi è un orgoglio averlo come portavoce, e la sua nomina è la dimostrazione che Fratelli d’Italia è molto attenta a tutto il territorio della provincia, piccoli comuni compresi. Gli auguro buon lavoro da parte mia e di tutto il coordinamento provinciale”.

“L’affermazione delle idee e dei valori di Fratelli d’Italia – aggiunge l’eurodeputato Nicola Procaccini – passa anche attraverso una capillare e incisiva azione amministrativa in ogni realtà del territorio, perché è questo il nostro modo di rappresentare le istanze dei cittadini e cercare di dare risposte ai problemi quotidiani della gente. Sono certo che Marco Vento saprà svolgere al meglio il compito a cui è stato chiamato e sono a sua disposizione, come di ogni altro amministratore, per azioni congiunte soprattutto sui temi di respiro europeo che investono direttamente il nostro territorio”.

“Mi associo agli auguri di buon lavoro – conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero – Conosco Marco da molti anni, insieme abbiamo già fatto un lungo percorso politico e non ho dubbi circa la sua capacità, la correttezza, la coerenza, la concretezza, la voglia di fare, che sono certo porteranno ad importanti risultati di Fratelli d’Italia anche a Spigno Saturnia”.