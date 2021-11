Martedì 30 novembre l’accensione delle luminarie a Fondi

È ufficialmente partito il countdown per l’accensione delle luminarie natalizie a Fondi. Come da tradizione saranno i bambini ad allietare, con una staffetta di cori e canti fino al tramonto, il pomeriggio di domani che darà ufficialmente il via agli eventi natalizi. Martedì 30 novembre a partire dalle 16:30, un grande girotondo di voci e sorrisi abbraccerà l’albero di Piazza IV novembre e scalderà l’atmosfera in attesa dell’arrivo di Mago Sopino. Il giovane e talentuoso trasformista, reduce da una bellissima esperienza a Pescara dove si è aggiudicato il prestigiosissimo “Gran Premio Notte Magica 2021”, accenderà il simbolo del Natale. Poco dopo, tra musica e sorprese, la città sarà illuminata a festa e sarà pronta per accogliere i numerosissimi appuntamenti dell’intenso programma. Artisti circensi in strada, fontane danzanti, concerti, spettacoli teatrali, mercatini e il tanto atteso Castello di Natale: gli eventi, che si susseguiranno dal prossimo weekend, saranno adatti ad un pubblico di tutte le età.

Nei prossimi giorni sarà possibile consultare il programma completo sul sito istituzionale del Comune di Fondi, su un totem ubicato ai piedi del Castello e sui canali social dell’Ente sui quali, ogni mattina, verrà pubblicata la programmazione giornaliera. La prima giornata densa di appuntamenti è prevista già l’8 dicembre giorno in cui, oltre al taglio del nastro del Castello di Natale, andranno in scena gli artisti circensi e la prima “danza delle fontane” in piazza Alcide De Gasperi.

Dall’inaugurazione di domani e fino al termine delle festività natalizie sarà inoltre possibile ammirare i presepi artistici del Maestro Marcello Cassoni che, quest’anno, saranno esposti presso il chiostro di San Francesco.

«Ringrazio le scuole – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che renderanno questo momento, molto atteso dall’intera cittadinanza, ancora più magico e speciale. Ringrazio il nostro concittadino Simone Zomparelli che, dopo aver conquistato la giuria presieduta dal numero uno del Club Magico Italiano Gianni Loria gareggiando contro i migliori maghi ed illusionisti d’Italia, si è reso disponibile per partecipare ad un piccolo evento dal grande significato simbolico. Il Natale, e tutto ciò che questa festività racchiude, del resto, rappresenta molto in termini di valori per le famiglie, di movimento per le attività produttive e di speranza per l’intera cittadinanza, reduce da un lungo periodo difficile». La programmazione completa degli eventi, che in continuità rispetto a quest’estate è stata denominata “Fondi RestArt – Christmas Edition”, sarà presentata con un comunicato stampa dedicato.