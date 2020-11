Assembramenti, mancato utilizzo della mascherina e movida: giro di vite da parte delle forze dell’ordine che, come disposto dalla Prefettura e dalla Questura di Latina, di concerto le amministrazioni pontine, daranno vita ad un servizio straordinario di controllo del territorio.

Il Comune di Fondi ha individuato, in totale, sette aree sensibili che saranno oggetto di pattugliamenti fino alle 22:00 (orario dopo il quale, secondo quanto previsto dal Dpcm in vigore, è possibile uscire solo per giustificati motivi).

Queste le aree ritenute “a rischio assembramento”:

Corso Appio Claudio

Piazza Unità d’Italia

Viale Vittorio Emanuele III

Piazza IV Novembre

Piazza De Gasperi

Piazza Municipio

Parcheggio di via Mola di Santa Maria

«Ho più volte ribadito come il senso di responsabilità debba essere il nostro primo dispositivo di protezione – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ma, laddove non arriva il buon senso, ci troviamo costretti a intervenire con controlli capillari. In questa prima fase l’attività di pattugliamento interesserà soprattutto le aree sensibili, ovvero le sette zone in cui, dai rilievi, è emerso che sono più frequenti assembramenti e comportamenti incompatibili con i tempi correnti».

«Ad una prima fase di controllo e sensibilizzazione – aggiunge il comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro – seguirà un’ulteriore stretta con sanzioni per i soggetti che, con comportamenti recidivi e irresponsabili, continueranno a rappresentare, dal punto di vista epidemiologico, un pericolo per la collettività».

Nonostante le numerose mansioni svolte dagli agenti della Polizia Locale di Fondi, il Comando di via Occorsio ha assegnato all’attività di controllo del territorio finalizzata alla riduzione della diffusione del contagio, ben tre pattuglie composte ognuna da due unità.

L’attività, che sarà coordinata dal commissariato di polizia di Fondi, avverrà di concerto con le altre forze dell’ordine operanti sul territorio. Oltre alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato, dunque, anche Carabinieri e Guardia di Finanza.