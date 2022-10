Massimo Burzi finalista del Sannio Festival di Benevento

Anche il gaetano Massimo Burzi è tra i finalisti del Sannio Festival di Benevento, dedicato alla canzone napoletana. Autore di musica, arrangiamenti e testi di canzoni, Burzi ha voluto partecipare ad entrambe le sezioni del Festival le cui serate finali si terranno il 29 e 30 ottobre presso il teatro “San Vittorino” del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Per la sezione dedicata a Sergio Bruni, dovendo presentare un’interpretazione di un brano classico del ricchissimo repertorio partenopeo, Burzi ha scelto “Malafemmina” di Totò. Per la sezione dedicata agli inediti, ha inviato un testo in lingua napoletana intitolato “O Paraviso”, interamente composta ed interpretata da lui. “Per la prima volta -racconta- ho cantato personalmente un brano di cui ho scritto parole, musica e arrangiamento. Notoriamente non sono un cantautore, preferendo scrivere canzoni per altri, ma per mia grande soddisfazione questa volta le cose sono andate diversamente. Avendo saputo solo all’ultimo momento di questo bando, nel rispetto della sua scadenza che risultava imminente, ho spedito una demo amatoriale, già pronta e registrata con due chitarre e percussioni. Ovviamente, dopo la conferma della partecipazione alla finale, ho lavorato il brano in sede di registrazione con musicisti di alto livello. Gli stessi con i quali ho sempre collaborato ottenendo, negli ultimi anni, non poche soddisfazioni! Non nascondo che partecipare per la prima volta come cantautore ad un Festival mi dona una carica incredibile”.

Massimo Burzi

Nato in una famiglia di appassionati di musica (e non si può non citare il fratello maggiore Eufrasio, cantautore conosciuto e stimato, oppure Erasmo, il fratello che, per primo, gli ha insegnato a suonare la chitarra), il Burzi è noto per i brani “O tempo” e “Te voglio bene ancora”, la cui interpretazione venne affidata ad un grande della canzone classica napoletana: Mario Maglione, l’erede spirituale di Murolo (a detta dello stesso Murolo!). Invece il brano “Il tempo” fu affidato ad una splendida Gilda Giuliani, tornata appositamente sulle scene per cantarla dopo essersi ritirata e aver rifiutato tante proposte. Di questo brano il Burzi è solo autore delle musiche ed arrangiamenti mentre il testo è di Giacomo Carlucci. Va detto che Burzi è stato finalista con la sua canzone “Un giorno insieme a te” anche dell’importante Festival di Rimini, sezione autori nel 2019, tenutosi presso l’importante teatro “Amintore Galli” con un’orchestra di circa 60 elementi e un vasto coro di voci. Nel 2020, proprio al momento dell’uscita di un suo brano con il famoso gruppo Milk and coffee, la pandemia da Covid 19 ha reso necessario rimandare il tutto. E ora questo nuovo traguardo che speriamo porti al nostro Massimo tanta tanta soddisfazione.