Mercato azionario: ecco i migliori broker per investire oggi secondo gli esperti

Chi investe abitualmente nel trading online, oppure si sta avvicinando a questa attività, sa bene quanto sia importante la scelta del broker con cui operare. Purtroppo, non tutte le piattaforme disponibili online offrono un ambiente sicuro: soprattutto quando promettono guadagni molto elevati e in breve tempo, è bene diffidare, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di una truffa.

La scelta del broker è determinante anche per apprendere correttamente le tecniche di investimento ed elaborare una propria strategia, imparando a muoversi con destrezza nell’ambiente del trading online.

Infatti, è bene considerare che questo tipo di investimento richiede competenze specifiche che si raggiungono solo con l’esperienza, e soprattutto una grande attenzione, considerando che il trading online comporta sempre un certo livello di rischio.

La soluzione migliore è quindi quella di affidarsi ad un broker di alta qualità e affidabilità, in possesso di regolari licenze e autorizzazioni. Le piattaforme di trading oggi consentono di accedere a diversi mercati finanziari, Forex, criptovalute, azioni e Borsa, materie prime, derivati, e devono essere necessariamente controllate dagli enti di riferimento.

Per questo è importante scegliere un broker storico e di comprovata affidabilità: i migliori broker per investire in azioni non applicano alcuna commissione ed offrono ai nuovi iscritti la possibilità di accedere ad un bonus e ad un conto demo.

Le caratteristiche di un broker di qualità

I broker più noti e utilizzati, sono autorizzati e regolamentati dagli enti di riferimento, sia in ambito italiano che europeo e internazionale. Non applicano commissioni ma traggono profitto unicamente dallo spread, permettono di utilizzare la leva finanziaria e mettono a disposizione degli utenti sia il conto demo che una serie di risorse per l’apprendimento delle tecniche.

Tra i migliori e apprezzati soprattutto dai professionisti, spiccano prima di tutto eToro e ForexTB, non mancano inoltre prodotti innovativi come XTB che permettono di iniziare ad operare anche con un deposito davvero minimo.

In particolare, eToro si distingue per il carattere fortemente social, che consente agli utenti di interagire tra di loro e mettere a confronto la propria esperienza e il metodo di lavoro.

Una particolarità di un buon broker è, come abbiamo detto, il conto demo. Si tratta di un conto virtuale che viene offerto ai nuovi iscritti così che possano fare pratica, testare le funzioni della piattaforma ed elaborare le proprie strategie senza rischiare il capitale.

Il conto demo è indispensabile per i principianti, ma è molto utile anche per gli esperti che abbiano intenzione di provare nuove tecniche e di trarre ispirazione dai suggerimenti degli altri traders.

L’importanza delle risorse di apprendimento

I migliori broker offrono sempre parecchio materiale per chi desidera approfondire esperienze e conoscenze: si tratta indubbiamente di un elemento positivo e interessante soprattutto per i principianti.

Piattaforme di trading di qualità come ForexTB mettono a disposizione degli utenti materiale informativo, dispense, ebook, webinar e tutto quanto può essere utile per imparare tecniche e strategie.

Spesso sono disponibili anche report e analisi realizzati dagli esperti della finanza, ideali per avere una panoramica di quelle che sono le tendenze del momento e scoprire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri.

Individuare il broker adatto per i propri investimenti

Come abbiamo detto, le regole per la scelta di un broker sono poche e semplici e permettono di non cadere nelle mani dei truffatori. La certificazione e l’autorizzazione da parte degli enti di controllo è determinante: operare su una piattaforma non autorizzata è già un grave errore che può causare perdite economiche.

L’assenza di commissioni fisse e la possibilità di utilizzare un conto demo rappresentano una garanzia, ma è bene tenere presente prima di tutto che un broker affidabile non promette mai agli utenti guadagni facili e strabilianti.

Anzi, al contrario, consigliano di diversificare le modalità di investimento, di trarre ispirazione dalle strategie degli esperti e di iniziare sempre con piccoli depositi.