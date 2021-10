Mercato settimanale, il bilancio dell’Assessore Massimo Magliozzi

È positivo il bilancio stilato dall’Assessore al commercio Massimo Magliozzi a distanza di due settimane dallo spostamento del mercato settimanale dal piazzale di via del piano all’interno dell’area ex-Avir.

“Dopo i comprensibili disagi registrati il primo giorno – spiega l’Assessore Massimo Magliozzi – oggi possiamo confermare che sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti, la nuova area indicata dall’Amministrazione è funzionale, comoda ed accessibile. Sicuramente avremo modo di migliorare ulteriormente la fruizione degli spazi in quanto il mercato settimanale di Gaeta ha un ampio bacino di utenti ed è un punto di riferimento importante non solo per i residenti e in corso d’opera faremo i dovuti accorgimenti. Da oggi – aggiunge Magliozzi – grazie ad un accordo raggiunto con la Quick No Problem, società che gestisce il parcheggio nel piazzale dell’ex stazione, gli abbonati e non solo, ogni mercoledì dalle ore 8 alle 14 pagheranno 1 € per la sosta nelle ore di svolgimento del mercato settimanale. Colgo l’occasione per ringraziare il Dott. Massimo Vernetti della società Quick No Problem per la loro disponibilità. In questo modo possiamo disporre di un ampio parcheggio dove lasciare le macchine apochi metri dall’area dell’ex-vetreria”.