Miele, Lega: «Colmare gap infrastrutture per territorio e grandi opere per il Paese una volta che Lega al Governo»

“La vera priorità della provincia di Latina è colmare il gap infrastrutturale di cui soffre. Una volta al Governo, come Lega faremo in modo che i progetti e le grandi opere siano realizzati, superando la politica dei no”. Lo afferma la candidata della Lega al collegio plurinominale Lazio 2 della Camera Giovanna Miele. Unica tra i candidati del nord pontino alla Camera ad essere in posizione eleggibile, Miele illustra quello che sarà uno dei capisaldi dell’azione politica una volta eletta. “La realizzazione della Roma-Latina è certamente una priorità assoluta, perché il nostro territorio non può continuare a soffrire l’assenza di una arteria strategica che colleghi il capoluogo alla capitale. Infrastruttura moderna che dia la possibilità ai pendolari e a chi lavora nei trasporti di spostarsi con celerità e sicurezza. Allo stesso modo ritengo imprescindibile lavorare alla realizzazione di una strada di collegamento tra Latina e Frosinone. Le due province del Lazio Sud sono collegate dal punto di vista strategico ed economico, in quanto condividono importanti realtà associative. Ma tra Latina e Frosinone manca un collegamento viario adeguato. La Lega si muoverà a tutti i livelli affinché si arrivi a realizzare progetti infrastrutturali che abbiano al centro la crescita dei territori della provincia pontina. Un gap di infrastrutture di cui la sinistra ha scelto di non occuparsi, demolendo quello che era il progetto dell’Autostrada Roma-Latina e del precedente Corridoio tirrenico meridionale. Il sud pontino, infatti, è fuori attualmente da ogni progetto infrastrutturale che lo colleghi al resto della provincia. Anche qui abbiamo il compito di intervenire per restituire dignità al territorio pontino partendo dal recupero del progetto della Pedemontana di Formia. Tra qualche settimana, quando la Lega sarà al Governo del Paese, avremo modo di avviare una rivoluzione per le infrastrutture e le grandi opere che garantiscano modernità e prosperità al Paese e soprattutto alla provincia di Latina”

Così in una nota Giovanna Miele, candidata alla Camera dei Deputati della Lega – Salvini Premier nel Collegio plurinominale Lazio 2 Latina-Frosinone