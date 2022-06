Mimmo Santi in concerto: parte da Gaeta il tour “Tutto il resto è… LIVE 2022”

Il grande consenso di pubblico ottenuto a “THE VOICE SENIOR” ha motivato Mimmo Santi a ritornare a fare musica dal vivo.

Accompagnato dalla INRI BAND, riparte questa estate con il suo nuovo tour dal titolo: “Tutto il resto è… LIVE 2022”.

Il battesimo avverrà venerdì 1° luglio 2022 alle ore 22.30, proprio nella sua terra natale, Gaeta, al Molo Santa Maria, in occasione della serata inaugurale della XIX edizione di “Grandi Vele – Incontro con le Vele d’Epoca”. Ingresso libero.

Durante il concerto Mimmo Santi eseguirà diversi tributi ad interpreti del calibro di Franco Califano, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Renato Zero, Domenico Modugno, Pino Daniele, Renato Carosone, etc. etc..

Mimmo Santi, è principalmente un cantante di musica leggera, anche se negli anni ha avuto delle esperienze come attore di fiction e cinema, interpretando piccoli ruoli e comparse. Ha all’attivo due album di musica leggera, ed è considerato una delle più belle voci del sud pontino.

Primogenito di quattro figli, Mimmo cresce nei vicoli di Gaeta dove si guadagna da vivere facendo svariati lavori e cantando nelle feste di piazza.

Da bambino viene spesso incitato dai più grandi a cantare per i Marines delle navi militari americane, ormeggiate nel porto di Gaeta, guadagnandosi pochi spiccioli che serviranno poi per acquistare il suo primo strumento musicale, la batteria.

Ma il suo primo vero strumento, sin dalla nascita, fu proprio la sua voce. A soli sei anni diventò il giovane artista più acclamato dalla gente di Gaeta e dei paesi dell’hinterland, per aver interpretato magistralmente il brano “MATTINO” di Al Bano al Teatro Ariston di Gaeta. Il giorno seguente sulle pagine locali dei giornali nazionali uscì l’articolo dal titolo “il bambino che ha fatto emozionare Gaeta”. Da quel momento prese il via la carriera artistica di Mimmo.

La passione per la musica rock internazionale lo ha fatto maturare negli anni sia come musicista che come cantante di gruppi emergenti locali. Tanti “live” nelle feste di piazza e private hanno poi forgiato l’artista che, a 25 anni, prova a fare il salto come professionista nel panorama della musica pop italiana.

Infatti, nel 1984 incide il suo primo disco (LP), che porta il suo stesso nome, contenente brani inediti della musica napoletana. Inizia così la sua prima tournée artistica nel centro-sud Italia.

Tanti i concerti e gli incontri artistici con i miti della musica italiana e del cinema.

I grandi consensi lo portano a realizzare, negli anni successivi, un nuovo disco (LP) dal titolo “NAPLES STYLE” contenente inediti e cover di artisti famosi italiani.

Il sogno, che sembrava irraggiungibile, ovvero quello di arrivare al Festival della Canzone Italiana, stava ormai per diventare una realtà. Nel 1986 prepara due inediti per il Festival di Sanremo.

A pochi giorni dal toccare con mano quel sogno, succede qualcosa di inspiegabile. Mimmo viene sostituito da un altro artista e, così, come per magia, il sogno svanisce nel nulla!

Dopo la forte delusione, torna alle origini e alla vita reale. Lascia il mondo dei professionisti e si dedica al lavoro e alla famiglia.

Negli anni a seguire sono tante le proposte e le collaborazioni che lo vedranno protagonista e lo riportano nuovamente ad un passo dal successo, un successo che, però, continua a non arrivare mai.

Ciò nonostante, il suo pubblico ha continuato ad amarlo in tutti questi anni e a seguire le sue performance artistiche sia nella musica che, negli ultimi anni, anche nel cinema.

Quest’ultima passione nasce casualmente durante la partecipazione, come comparsa, in una fiction dove uno dei protagonisti è proprio il suo mito, Massimo Ranieri.

Il pubblico televisivo ha fatto il tifo per lui nell’ultima edizione del talent di Rai 1 “The Voice Senior”.