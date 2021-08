Minacce, simulazione di reato ed appropriazione indebita: 4 denunce a Scauri

Ieri, a Scauri di Minturno, al termine di mirata attività investigativa, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà tre persone per il reato di “minaccia ed appropriazione indebita”. I prevenuti dopo aver venduto una collana in oro consegnatagli dallo stesso proprietario non hanno corrisposto a quest’ultimo la parte del ricavato ammontante ad euro 300, minacciandolo per la pretesa avanzata. Nel medesimo contesto, il proprietario della collana è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato poiché aveva falsamente riferito all’Arma di Scauri di aver subito un furto con strappo della citata collana.