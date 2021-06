Minaccia alcuni testimoni per farli ritrattare, arrestato

Nella giornata di ieri, in Norma, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto, un 31 enne di Latina, dando esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale competente, per i reati di “ spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”.

In particolare il prevenuto, già sottoposto agli arresti domiciliari per gli stessi delitti, come documentato dai militari operanti, aveva minacciato alcune persone per aver reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, nell’ambito del procedimento penale che lo vede imputato, al fine di indurli a ritrattare.

L’arrestato sarà trasferito presso la casa circondariale.