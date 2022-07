Minaccia con una donna con un cacciavite e le ruba l’auto: Arrestato

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. I militari della Tenenza CC di Gaeta hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un uomo di Napoli cl. 65 ritenuto autore rapina, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a un pubblico ufficiale. Nello specifico, l’uomo a San Giorgio a Cremano (Na), si è impossessato mediante minaccia con l’uso di un cacciavite – di un’autovettura a bordo della quale vi era la proprietaria per poi dileguarsi fino al comune di gaeta ove la pattuglia della locale Tenenza CC, opportunamente allertata dalla Centrale Operativa dellaCompagnia carabinieri di Formia, riusciva a localizzarel’autovettura e ad interromperne la fuga dopo un breve inseguimento. L’uomo, che al fine di divincolarsi ha finanche sferrato vari calci all’indirizzo dei militari operanti, è stato trovatoin possesso del cacciavite utilizzato per la rapina. L’autovettura è stata consegnata all’avente diritto mentre l’arrrestato è stato tradotto in carcere.