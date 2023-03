Minaccia di morte il genitore con una roncola. Arrestato 23enne

Il 7 marzo 2023 i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un 23enne, residente a Sonnino, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché nella tarda mattinata della stessa giornata all’esterno del dell’Ospedale A. Fiorini di Terracina rincorreva il proprio genitore con una roncola minacciandolo

di morte. Il gesto del quale si è reso responsabile il giovane, è l’ennesimo da lui effettuato negli ultimi mesi.

Nei confronti del ragazzo, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sintonia, è stata disposta la custodia in carcere.

comunicato stampa