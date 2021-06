Minore denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Nel corso della serata di ieri, in priverno (lt), i carabinieri dell ’arma del luogo e del nucleo operativo e radiomobile di terracina, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, deferivano all’a.g. in stato di libertà un minore del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. il predetto, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 16 di marijuana, suddivisa in 19 dosi, grammi 4 di hashish, n. 4 pillole di xanax e la somma contante di € 242.

Sia le sostanze stupefacenti che il contante venivano immediatamente posti sotto sequestro.