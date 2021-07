Minturno, Centenario di Nino Manfredi: proiezione del film “Straziami ma di baci saziami”

Prosegue la rassegna “Tanto pe’ canta’ – 100 anni di Nino Manfredi”, organizzata dal Comune di Minturno, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”. Dopo l’inaugurazione della mostra dedicata al grande attore ciociaro, alla presenza del figlio Luca Manfredi (aperta fino all’8 agosto), venerdì 16 Luglio alle ore 21,30 al Castello Ducale di Minturno si svolgerà la prima proiezione con il film di Dino Risi “Straziami ma di baci saziami” del 1968, uno delle pellicole più divertenti della Commedia all’Italiana. Un cast d’eccezione: ad affiancare Nino Manfredi vi sono Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei. Due romantici provinciali si lasciano in seguito a una serie di equivoci e di pettegolezzi: la ragazza dal paesino delle Marche fugge disperata a Roma, lui la segue ma riesce a rintracciarla soltanto dopo che lei si è sposata con un sarto sordomuto. L’amore si riaccende: i due decidono allora, pur in preda a forti rimorsi, di far fuori il mite sarto che però, nell’esplosione della cucina a gas architettata dagli amanti, invece di morire riacquista udito e parola. Per sciogliere un voto si farà frate e sarà proprio lui a benedire il nuovo matrimonio della ex moglie. Ingresso gratuito con prenotazione. Per info: www.ninomanfredi.it