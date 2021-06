Nel corso della mattinata odierna, in minturno (lt), i carabinieri del n.o.rm. – sezione radiomobile della compagnia cc di formia, durante l’espletamento del servizio hanno deferito all’a.g. un 19 enne del posto che, in evidente stato di alterazione psicofisica e per cause in fase di accertamento, nella decorsa serata, all’ interno della propria abitazione, aveva posto in essere violenze fisiche nei confronti dei famigliari conviventi, ovvero il padre, la sorella ed un nipote.