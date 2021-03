Minturno, nasce lo sportello “Carriere future”

I giovani della Lega giovani Minturno istituiscono il primo sportello completamente online per la consulenza di carriera.

“Questo sportello, darà materiale informativo di orientamento per le carriere scolastiche ed universitarie, che varierà dall’area finance a quella legale. Utilizzeremo materiali delle migliori università sia Italiane che internazionali, come la Luiss e la Harvard University.” spiega Andrea Iannella, coordinatore del movimento giovanile del carroccio.

“Aiuteremo ragazzi e ragazze, nella compilazione del loro CV, nella strutturazione di una lettera di presentazione e saremo disponibili per delle simulazioni di colloquio.” spiega Luca Conte, membro di Lega giovani. “Inoltre è stato creato un gruppo ed una pagina Facebook con lo scopo, sia di essere rintracciabili da tutti, i quali, desiderano una consulenza ed aiuto nella ricerca di carriera.” dice Tommaso Borrelli, altro membro del carroccio giovanile minturnese. Lo sportello si occuperà dunque, di permettere a tutti, uno scambio di informazioni, di idee e di conoscenze per l’arricchimento personale.

“Noi non intendiamo assolutamente sostituirci a quelli che sono gli strumenti scolastici o universitari esistenti, ma bensì essere di supporto ad essi. Ci tengo a precisare che lo sportello ha come fine ultimo, il solo aiuto allo sviluppo di carriera e non altro, infatti ad aiutarci ci saranno professori e professionisti di tutti gli orientamenti politici. Da giovani pensare ad un futuro migliore, in

questo momento storico, è l’obiettivo principale.” conclude Andrea Iannella.