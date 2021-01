In data 23.01.2021, in Minturno, i militari della locale stazione carabinieri, al termine di attività d’indagine scaturita dalla denuncia-querela presentata per conto della società italgas reti s.p.a., hanno denunciato in stato di libertà per “furto aggravato”, un 61enne del posto per aver manomesso i sigilli di chiusura posti per morosità del contatore asservito alla propria abitazione, prelevando illecitamente 32 m.c. di gas dal 27.10.2020 al 11.01.2021.