Minturno, un arresto su ordine di esecuzione per la carcerazione

Nella giornata odierna, i Carabinieri del locale comando stazione, hanno tratto in arresto un 39 enne del luogo in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Cassino – ufficio esecuzioni penali.

In particolare il predetto dovrà espiare una pena residua di mesi 5 e giorni 28 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, fatti commessi in SS. Cosma e Damiano.

L’uomo è stato condotto presso un istituto di pena.