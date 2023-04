Morgan presenta “Stramorgan”: il musicista pontino Alfredo Cerrito arrangiatore e direttore ospite

Alfredo Cerrito, sassofonista, compositore e direttore d’orchestra laziale, ha preso parte in qualità di arrangiatore e direttore d’orchestra alla produzione del nuovo programma “StraMorgan”, ideato da Morgan e condotto dallo stesso insieme a Pino Strabioli, in onda su RAI2 dal 10 aprile.

Quattro appuntamenti consecutivi in seconda serata, per esplorare i grandi autori della musica italiana e non solo, in delle vere e proprie lezioni-show che vedranno la partecipazione di ospiti illustri accompagnati da un’orchestra formata da giovani studenti dei Conservatori italiani e diretta dal M°Angelo Valori.

Morgan ci porterà a conoscere la storia e la musica di Domenico Modugno, Umberto Bindi, Lucio Battisti e Franco Battiato, affiancandoli ad artisti internazionali come Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie e Brian Eno.

Ad accompagnare l’artista in questo viaggio musicale vedremo Dolcenera, Vinicio Capossela, Tony Hadley, Giovanni Caccamo, Chiara Galiazzo, Gino Paoli, Carlo Guaitoli e Avincola.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi presso la sede RAI di Viale Mazzini a Roma il 6 aprile, alla presenza del direttore dell’intrattenimento RAI Stefano Coletta e del vicedirettore Giovanni Anversa, il cantante ha sottolineato l’importanza di una TV nazionale di qualità e che dia spazio non solo a nomi già noti al grande pubblico, ma anche a talenti emergenti.

In questo contesto, Morgan ha presentato il musicista pontino, raccontando come da un incontro casuale sia scaturita una intensa collaborazione musicale e artistica basata su stima e fiducia reciproci