Morto l’anziano aggredito domenica a Gaeta

È deceduto in queste ore l’anziano signore, A. G., che nel tardo pomeriggio di domenica 14 marzo è stato ripetutamente e violentemente colpito e picchiato da un 47enne pregiudicato del luogo.

La famiglia della vittima ha preannunciato che si costituirà parte civile tramite il legale di fiducia, l’Avv. Vincenzo Macari, per tutelare in ogni sede le proprie ragioni.

Gli stessi familiari procederanno a sporgere querela per il delitto di calunnia, attesa la ricostruzione, totalmente destituita di fondamento, narrata dall’indagato alla Polizia intervenuta, per cui l’anziano signore avrebbe posto in essere atti di oscenità in pubblico luogo.

Allo stato si procedere per omicidio preterintenzionale.