Nas chiudono casa famiglia

Il NAS Carabinieri di Latina a seguito d’ispezione igienico-sanitaria ad una casa famiglia per persone con problematiche psicosociali, ubicata in provincia di Latina, autorizzata per la ricettività di 8 persone in forma residenziale, ha rilevato le seguenti irregolarità amministrative:

• presenza di UNA persona alloggiata in più rispetto alle OTTO autorizzate;

• disponibilità di TRE camere da letto aventi un’altezza inferiore a 2,70 metri prescritti per

l’abitabilità.

Successivi accertamenti svolti dal NAS unitamente a personale tecnico del SUAP del Comune di Sezze hanno consentito di verificare la NON idoneità dei locali adibiti a camere da letto ed in una delle quali, tra l’altro, nel frattempo erano in corso lavori edili privi di autorizzazione ed i letti dei due ospiti erano stati momentaneamente sistemati in un locale adibito ad ufficio pure con altezza inferiore a quella prevista.

A seguito delle verifiche il Suap del Comune interessato ha provveduto a disporre la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della casa famiglia ed ordinata l’immediata chiusura con il trasferimento degli ospiti presso idonee collocazioni.