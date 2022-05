Nas in centri e studi medici estetici: sequestri e sanzioni

I recenti episodi di cronaca di interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato che,

per soli fini di lucro, eseguono pratiche riservate esclusivamente ai medici, sottovalutando le gravi

conseguenze che possono derivare da prestazioni eseguite in assenza di adeguata preparazione

professionale, con apparecchiatura non idonea e in locali carenti dei minimi requisiti sanitari e

strutturali, hanno portato i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, a condurre una

campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, finalizzata alla verifica della corretta erogazioni

delle prestazioni di medicina estetica.

I controlli sono stati indirizzati a verificare l’idoneità tecnica dell’attrezzatura impiegata, la sussistenza

dei requisiti igienico-strutturali e organizzativi, il possesso delle previste autorizzazioni, la presenza di

qualifiche professionali, con particolare riguardo all’applicazione di filler, impianti cutanei ed altre

procedure tra cui anche i trattamenti mediante il fattore di crescita PRP (plasma ricco di piastrine) per la

biorivitalizzazione della pelle, tutte pratiche che per loro natura sono le più soggette ad essere eseguite

abusivamente.

Ispezionate complessivamente 793 strutture, tra centri estetici e studi medici estetici, rilevando 110

obiettivi non conformi che hanno comportato il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 33 titolari ed

operatori, nonché la contestazione di sanzioni amministrative per € 187.000.

I Carabinieri NAS hanno eseguito il sequestro/sospensione di 8 centri estetici e 3 studi

medici/poliambulatori poiché abusivi e/o privi dei requisiti minimi per il funzionamento.

Sequestrati 2 apparecchi elettromedicali e, presso studi di medicina estetica, 5 dispositivi per la

centrifugazione del siero ematico poiché non autorizzati e/o utilizzati da personale privo di adeguata

formazione, nonché 79 confezioni di medicinali e oltre 500 dispositivi medici (garze, siringhe, aghi

sterili per tatuaggi ecc.) scaduti di validità e/o illecitamente detenuti.

Sono stati accertati 41 illeciti penali, riconducib

ili all’esercizio abusivo della professione sanitaria,

all’attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolarità nella gestione e detenzione dei

farmaci poiché risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed alla falsificazione di

attestati professionali.

Contestate ulteriori 86 sanzioni per inadempienze autorizzative e procedurali connesse con la mancata

applicazione di Leggi Regionali e della normativa inerente l’attività di estetista.

Le attività di controllo sono state estese anche al web al fine di verificare l’offerta in vendita e/o la

pubblicità illegale di medicinali e dispositivi medici utilizzati abusivamente nel campo della “medicina

estetica”. L’attività di monitoraggio on-line ha determinato l’oscuramento di 8 siti web.2

I siti web, tutti risultati ospitati su server esteri e con gestori anonimi facilmente raggiungibili dall’Italia,

promuovevano, a fini estetici per trattamenti anti-aging, asseriti:

− medicinali a base di “tossina botulinica” soggetti a prescrizione medica obbligatoria, vendibili in

farmacia da parte di farmacista abilitato ed utilizzabili solo sotto controllo di personale sanitario;

− dispositivi medici iniettabili per via sottocutanea (cd. filler) a base di “acido ialuronico”, risultati

peraltro “sospesi” dal Ministero della Salute, anch’essi devoluti all’esclusivo impiego da parte di

sanitari per il riempimento e la ricostruzione del seno e/o dei glutei;

− prodotti cosmetici con etichettatura irregolare.

I NAS di Latina hanno sottoposto a sequestro amministrativo 25 confezioni di crema per dermopigmentazione e 120 aghi

sterili per dermografo, scaduti di validità addirittura dal 2017, rinvenuti all’interno della sala adibita alla

dermopigmentazione di un centro estetico ubicato nella provincia pontina.

Complessivamente sono state ispezionate 25 strutture (di cui 15 nella provincia di Latina e 10 nella provincia di Frosinone) strutture, tra centri estetici e studi medici estetici

In provincia di Frosinone, si accertava che un centro estetico era privo di autorizzazione all’esercizio e per tale motivo è stato interessato il competente ufficio comunale per l’adozione del provvedimento di chiusura. Contestata una violazione amministrativadi un importo di euro 1.000.