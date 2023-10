NAS, ispezione nei centri sportivi: nove irregolari, chiusa una palestra

I controlli del NAS Pontino hanno interessato complessivamente 56 associazioni sportive dilettantistiche, accertando violazioni presso nr. 16 di esse dei quali 1 oggetto di provvedimento di chiusura per mancanza del titolo autorizzativo, 1 oggetto di provvedimento di sospensione dell’attività e nr. 8 proposte di chiusura per mancanza del defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) e/o omessa manutenzione dello stesso. 21 in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di circa 19.000 €, relativamente alla mancanza dei certificati medici non agonistici per aver attivato uno studio medico privo dell’autorizzazione. In particolare nella provincia di Latina:

Sono state ispezionate 41 associazioni sportive di cui 9 non conformi, per mancanza del previsto titolo autorizzativo per mancanza dei certificati medici non agonistici e del defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) e/o omessa manutenzione dello stesso. 10 in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di circa 4.000 €, relativamente alla mancanza dei certificati medici non agonistici.

− 1 palestra è stata oggetto di ordinanza di chiusura dell’attività (del valore complessivo di 400.000 €), emessa dal Sindaco, per l’assenza del previsto titolo autorizzativo;

− 1 palestra è stata oggetto di ordinanza di sospensione dell’attività (del valore complessivo di 100.000 €), emessa dal Sindaco, per l’assenza del defibrillatore salvavita obbligatorio nello svolgimento di attività sportiva e irregolarità di certificazione medica da parte di alcuni tesserati iscritti.

Comunicato stampa