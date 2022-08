Nas Latina, controlli in piscine e parchi acquatici: chiuse 5 piscine

By

Eseguiti controlli presso 30 strutture di cui 13 sono risultate non conforme

Provincia di Latina

Strutture controllate n.19 di cui con irregolarità:

-n.5 piscine chiuse (a cui 2 è stato revocato il provvedimento di sospensione) per mancata esecuzione analisi acque utilizzate nell’impianto natatorio;

-n.2 piscine per carenze dei requisiti strutturali del punto di ristoro;

-n.2 piscine sanzionate per carenze igieniche nei locali di ristoro per importo complessivo di euro 2.000;

-n.4 piscine segnalate ai competenti Sindaci per adozione provvedimento di competenza per mancata osservanza degli aspetti igienico sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio di cui all’accordo Min. Salute e Regioni del 16.01.2003;

Provincia di Frosinone

Strutture controllate n.6 di cui con irregolarità:

-n.2 piscine per carenze requisiti strutturali del punto di ristoro;

-n.1 piscina segnalata al competente Sindaco per adozione provvedimento di competenza per mancata osservanza degli aspetti igienico sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio di cui all’accordo Min. Salute e Regioni del 16.01.2003;

