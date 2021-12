Natale a Formia, ecco il programma degli eventi

Mercatini, mostre, concerti, spettacoli, giochi e animazione per bambini, stand espositivi, tradizioni che si rispettano. Non mancheranno le illuminazioni che riscalderanno l’atmosfera e accompagneranno il percorso delle manifestazioni. È il ricco e variegato programma del Natale 2021 promosso dall’amministrazione comunale di Formia, che a distanza di breve tempo dal suo insediamento ha allestito un ampio calendario (consultabile anche sul sito istituzionale www.comune.formia.lt.it e sulla pagina Facebook del Comune) che spazia a 360° su tutto l’intero territorio, dal centro città alle periferie.

“L’amministrazione, nonostante le limitate risorse finanziarie e la conferma soltanto negli ultimi giorni da parte degli enti sovracomunali, è riuscita a promuovere una serie di interessanti iniziative. La priorità ai bambini con la novità della Torre Magica di Babbo Natale attraverso la creazione di uno spazio magico in un’atmosfera di festa e di divertimento – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – E’ un’occasione per rilanciare, valorizzare e promuovere l’immagine della città, attraverso la condivisione di momenti ludici, di intrattenimento e di aggregazione sociale. Massima attenzione verrà data ovviamente alle normative di sicurezza sanitarie per garantire un corretto e regolare svolgimento delle manifestazioni”.

Gli eventi si apriranno questo fine settimana. Dalla Torre Magica di Babbo Natale (visitabile dal 18 al 9 gennaio) nella Torre di Mola, dove i bambini possono incontrare e immergersi nello spirito natalizio, ai mercatini dell’antiquariato tra Piazza della Vittoria e il Piazzale Aldo Moro (tutti i giorni dal 18 dicembre fino al 9 gennaio), all’esposizione nelle apposite casette di legno, sempre alla Torre di Mola, di manufatti artigianali realizzati da hobbisti ed operatori del settore.

Sabato 18 e domenica 19 all’area archeologica Caposele, sul litorale di Vindicio, la Rta Sinus Formianus ospiterà invece “Saturnalia in Taberna”, Storie di vino, cibo ed eros in una taberna dell’antica Formiae.

La grande attesa si concentrerà nella serata del 18 quando nello scenario suggestivo della Chiesa di Santa Maria ad Martyres l’associazione Maranola Nostra inaugurerà la 47esima edizione del Presepe Vivente con un personaggio di spessore come lo spagnolo Juan Paradell Solé, organista emerito delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” in Vaticano. Il calendario degli eventi spazierà dallo sport (torneo di Natale del minibasket al PalAmendola “Tre punti sotto l’albero”), alla danza (con lo spettacolo nella sala comunale Ribaud dal titolo “Rudolph e il naso rosso”) al sociale (il 21 alla Torre di Mola con la raccolta solidale “Il Dono di sé”), al fine settimana con i mercatini al Parco de Curtis di “Magie di Natale 2021” dell’associazione GianolAmare. Non mancherà il Natale nelle piazze caratteristiche della città con l’animazione per bambini curata dalla Tua Mascotte che si spalmerà dal 18 fino al 2 gennaio tra le frazioni di Trivio (Piazza Sant’Andrea), Maranola (Piazza Antonio Ricca) e Penitro (Piazzale della Chiesa del Buon Pastore) e i quartieri di San Giulio (Parco Gramsci), Castellone (Piazza Sant’Erasmo) e Gianola (Parco de Curtis).

Il conservatorio “Licinio Refice” propone il concerto itinerante di musica classica in strade e piazza “Note…per Natale”, mentre il gruppo di ricerca e musica popolare “Briganti dell’Appia” promuove il recital “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro” al Villaggio Don Bosco. Il 24, giorno della vigilia, la tradizione si sposterà in Piazza Sant’Andrea a Trivio con la 161^ edizione dell’accensione del Ceppo Natalizio e a Maranola nella chiesa della Santissima Annunziata con la presentazione ufficiale della Natività nell’ambito della 47esima edizione del Presepe Vivente. Fino al 9 gennaio alla Corte Comunale è allestita la Mostra Presepiale “Il Presepe tra tradizione e innovazione” a cura dell’associazione Hormiae.

Dal 26 al 30 dicembre nella sala Falcone e Borsellino l’associazione Teatrarte metterà in scena una nuova produzione teatrale “Il Medico dei Pazzi” liberamente rivisitato dall’attore-regista Enzo Scipione.

Tanta musica gospel nelle chiese del Carmine (30 dicembre) e del Buon Pastore di Penitro (5 gennaio) con i Phoenix Gospel Choir, un ensemble vocale e strumentale accomunato dalla passione per il canto corale, e il doppio concerto di Capodanno (30 dicembre) a Sant’Erasmo con “Le più belle arie d’opera” diretto da Federica Di Vaio e quello di Vienna (2 gennaio) nella chiesa Santissima Annunziata di Maranola con la direzione artistica di Marianna Rossi.

Il 5 gennaio alla darsena La Quercia ‘O’ Cuppitiello fritto e magnat’, le degustazioni del piccolo pescato: tra storia formiana e gusto, con la frittura piatto principe dell’iniziativa.

A fine gennaio la tradizione si rinnoverà e risuonerà con la XXVIII edizione del Festival La Zampogna con il concerto d’apertura del 22 con “I Suoni” nella chiesa di Santa Teresa e il 23 al centro storico con gli stand espositivi, seminari di studi, concerti e processione. Infine il finale d’eccezione sarà riservato al Gran Concerto “Il Bordone Sonoro” degli Zampognari dei Monti Aurunci e Ausoni nella chiesa della Santissima Annunziata, nella frazione di Maranola.