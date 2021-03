Nebbia nel Golfo… VdF in esercitazione

In data odierna il personale del Nucleo Specialisti Nautici del Distaccamento VVF di Gaeta, favorito dalla rara presenza di nebbia nel Golfo, ha effettuato un’esercitazione di navigazione strumentale.

La motobarca MBP VF1086, in dotazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, deve garantire la capacità di operare anche in caso di ridotta visibilità e le condizioni meteorologiche di questa mattina hanno permesso agli Specialisti di testare la perfetta funzionalità della strumentazione di bordo e le procedure da adottare in presenza di banchi di nebbia.