Nel libro di Marco Fattizzo uno spaccato realistico e coinvolgente del mondo del lavoro

Casa Editrice: Edizioni Bianco Lavoro

Genere: Romanzo corale/Mondo del lavoro e dell’impresa

Pagine: 318

Prezzo: 24,00 €

“Lavoro di merito” di Marco Fattizzo è una lettura impegnativa e interessante allo stesso tempo. Il libro è incentrato sulla tematica dell’occupazione e del merito nel mondo in cui viviamo. Il tema del lavoro è sempre stato al centro delle attenzioni dell’uomo, sin dai tempi antichi: dalla nascita dell’agricoltura e delle prime forme di artigianato passando per il periodo della rivoluzione industriale fino ad arrivare all’attuale era digitale. Ogni epoca ha portato con sé nuove forme di lavoro e nuovi problemi da risolvere.

Fattizzo tratta questa tematica con grande competenza, analizzando il mondo del lavoro attraverso il racconto di numerose esperienze. “Le pagine del libro ti catapulteranno in diverse storie di vita professionale, alcune piacevoli, altre un po’ meno, rispecchianti casi concreti che, purtroppo o per fortuna, si verificano nel mondo reale – scrive nella prefazione Davide Maggio, CEO e fondatore di Jobify Recruiting – Di simili casi, Marco ed io ne abbiamo visti a volontà, certi racconti sono il nostro ‘pane quotidiano’. Sono fiero, perlomeno, che tali situazioni siano state messe per iscritto così che tu, lettore, possa venirne a conoscenza, perché forniscono una visione ampia e veritiera di ciò che circonda tutti noi”.

“Lavoro di merito” è infatti un libro molto realistico che permette di comprendere cosa succede “dietro le quinte” del mondo del lavoro. È una lettura particolarmente utile per chi cerca un’occupazione perché mette in guardia da diversi tranelli e storture. Fattizzo evidenzia, inoltre, i cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni a causa del digitale e dell’innovazione tecnologica e quale sia l’impatto di queste nuove tendenze sul mercato del lavoro.

Con la sua scrittura semplice e diretta, Marco Fattizzo ha dato vita ad un’opera comprensibile da tutti. Il messaggio di fondo che l’autore vuole trasmettere attraverso i personaggi del suo libro è molto chiaro: niente è mai perduto se si ha volontà e determinazione.

Marco Fattizzo è un esperto in gestione delle risorse umane e direttore e co-fondatore, insieme ad Helena Hagan, di Bianco Lavoro, una società specializzata in divulgazione, servizi alle aziende e formazione in ambito risorse umane ed impresa.

“Lavoro di merito” è un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono comprendere meglio le sfide che la società deve affrontare per garantire un futuro migliore e più equo per tutti. Un testo che non mancherà di far riflettere e far crescere la consapevolezza dei lettori sulle problematiche legate al mondo del lavoro.

Contatti

https://www.linkedin.com/in/marcofattizzo/

https://www.instagram.com/mfattizzo/

https://www.facebook.com/marco.fattizzo/

Link di vendita online

https://www.ibs.it/lavoro-di-merito-libro-marco-fattizzo/e/9791221454505