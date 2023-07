Nel nuovo romanzo di Riccardo Landini la suspense è assicurata

Si intitola “La strana morte di Alessandro Cellini” la nuova fatica letteraria di Riccardo Landini che ha confezionato una storia in cui Astore Rossi è al centro di una nuova avventura dove nulla è lasciato al caso.

Il protagonista è un restauratore che ha avuto un’esistenza tormentata e vive in un presente incerto. “Che ragione ci poteva essere per questo mio vivere senza legami, senza punti di riferimento, persino per quel mio lavoro incessante del quale mi stavo disamorando e che rappresentava ormai tutto ciò che mi potevo permettere di mantenere, mentre il resto mi sfuggiva inesorabile? Mi preoccupava poi il fatto che mi fossi sentito davvero vivo soprattutto quando mi ero ficcato nei guai, rischiando la vita più volte per risolvere problemi non miei, ma che lo erano diventati a causa della mia stolida cocciutaggine. Quante volte mi ero dato dell’ingenuo, dello stupido per come mi ero fatto abbindolare e trascinare in vicende che non avrebbero dovuto neanche sfiorarmi? Ero convinto che, a raccontarle, non ci avrei creduto neppure io. Magari le avrei accettate se le avessi lette in un romanzo, ma nella vita vera, no” scrive Riccardo Landini dando voce ai pensieri del protagonista del suo racconto.

Da poco diventato padre, Astore cerca di riprendere in mano le redini della sua esistenza dopo la fine burrascosa della relazione con Anthea. Ha sempre vissuto ai margini per nascondere un segreto che porta con sé da anni ed è proprio da questo suo travagliato passato che tutto ha di nuovo inizio. Un suo biglietto trovato accanto al cadavere di Alessandro Cellini, sua vecchia conoscenza, lo accosta alla tragica morte di questi, malgrado ne sia completamente ignaro. Avvertimenti inquietanti e la presenza di misteriosi individui lo spingono a fare chiarezza ma il mistero diventa sempre più intricato.

Dopo il funerale del suo migliore amico trova una scritta davanti alla sua bottega che lo fa ripiombare in un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Una notte, poi, viene lanciato un sasso contro una finestra della sua casa da una misteriosa figura che si allontana velocemente. Astore si rende conto che questi sono avvertimenti contro di lui e comincia a temere per la sua vita. Accompagnato dall’amico Remo, Astore vuole trovare una soluzione ai misteri che lo circondano mentre impara a cambiare il suo modo di pensare e di agire.

Il noir, ambientato tra la Pianura Padana e l’Appennino bolognese, è caratterizzato da atmosfere cupe e personaggi psicologicamente complessi. La tensione è palpabile sin dall’inizio grazie allo stile ineccepibile di Landini che regala al lettore sorprese incredibili.

