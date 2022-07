Nel pontino l’assistente digitale “Poste” attivo anche per i prodotti postevita

Da oggi anche nel Pontino, “Poste”, l’innovativo Assistente Digitale di Poste Italiane, è disponibile anche per i prodotti PosteVita.

L’Assistente Digitale “Poste”, infatti, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi sul sito www.postevita.poste.it,, è un’intelligenza artificiale rappresentata da un “faccino” giallo-blu in grado di fornire informazioni sulle polizze di risparmio e investimento, previdenza e protezione sulla vita come ad esempio modalità di sottoscrizione, caratteristiche del prodotto e costi.

Inoltre, per i titolari di Latina e provincia di una polizza PosteVita, da oggi l’Assistente Digitale “Poste” può indirizzare le esigenze dei clienti intervenendo su precisi casi di assistenza anche senza richiesta esplicita del cliente, proponendo, ad esempio, il recupero delle credenziali corrette dopo due inserimenti errati.

Dopo essersi identificati con il numero di telefono oppure con un login sull’area riservata del sito di PosteVita, i clienti pontini hanno anche la possibilità di ricevere da “Poste” un’assistenza personalizzata sulla propria polizza richiedendo il calcolo del valore di riscatto, lo stato della liquidazione della cedola oppure ricevendo via mail documenti relativi alla polizza come estratto conto, defiscalizzazione o, più in generale, documentazione utile ai fini ISEE.

Nel caso in cui l’Assistente Digitale non sia in grado soddisfare appieno le richieste, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.

L’Assistente Digitale è disponibile anche al numero verde dedicato 800.31.61.81 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Il nuovo servizio di assistenza digitale di Poste Italiane, già attivo per prodotti come PostePay, Bancoposta, SPID, Fibra e Business, ha l’obiettivo di supportare i cittadini di Latina e provincia e rispondere alle loro richieste in modo sempre più semplice e veloce.