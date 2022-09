“Non ho paura del cancro”: al via l’ottobre rosa di Fondi

Sarà, come da tradizione, il convegno “Non ho paura del cancro” ad inaugurare a Fondi l’Ottobre Rosa, mese internazionale della lotta contro il tumore al seno. Le iniziative, promosse dal Comitato ANDOS di Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, si svolgeranno fino alla fine del mese e saranno volte a informare, approfondire, prevenire e sensibilizzare la collettività.

Il momento più atteso, non solo per la valenza scientifica ma anche perché darà il via agli eventi, è in programma a Palazzo Caetani martedì 4 ottobre con inizio alle 17.00. Il convegno, ormai giunto alla sua V edizione, avrà come responsabile scientifico il professor Giorgio Arcangeli. Seguirà un momento conviviale ma anche informativo presso il ristorante La Concordia dove si svolgerà l’iniziativa “Prevenzione a tavola” con correlata cena di beneficenza.

“Il convegno – spiegano dall’ANDOS – rappresenta un momento informativo, di incontro e confronto con specialisti, dopo l’esperienza della recente pandemia, per la sensibilizzazione e l’importanza della prevenzione primaria e secondaria nella lotta ai tumori che maggiormente colpiscono la popolazione, ed è rivolto a tutta la cittadinanza e agli studenti delle classi superiori dei siti scolastici presenti a Fondi”. Ad introdurre gli interventi, sia al convegno che nella parte conviviale, sarà il professor Giuseppe Nocca, Docente Emerito di Scienze dell’alimentazione e Archeonutrizionista.

“L’Ottobre Rosa e quella straordinaria squadra di irriducibili donne che muove il comitato ANDOS di Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – sono uno strumento di prevenzione potentissimo, capillare ed efficiente come poche altre realtà sul panorama nazionale. L’invito, dunque, è a partecipare numerosi alle iniziative promosse, anche e soprattutto se non si è direttamente interessati all’argomento: per aiutare il prossimo, per esempio, ma anche per informare e informarsi e, soprattutto, per fare sana prevenzione”.

Le iniziative nate in collaborazione con il Comune di Fondi e il ristorante “La Concordia”, godono anche del patrocinio dell’Ente Parco monti Ausoni e Lago di Fondi, del MOF, della Banca popolare di Fondi, Confcommercio Lazio sud Fondi, l’associazione Proloco Fondi, Fondipiù.

Il programma del V convegno “Io non ho paura del cancro”

17.20 – Prof. Giorgio Arcangeli, Primario Emerito, Istituto Tumori Regina Elena,

Roma: IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID

17.40 – Dr Francesco Angelini, Direttore UOC Oncologia, Ospedale Regina

Apostolorum, Albano Laziale: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL

TUMORE DELLA MAMMELLA. COSA E’ STATO FATTO E COSA SI PUO’ ANCORA FARE.

18.00 – Dott.ssa Antonella Savarese, Direttore Alta Specialita’ Tumori Ginecologici ed

Eredo-Familiari,Istituto Rumori Regina Elena, Roma: NUOVE STRATEGIE DI

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI TUMORI GINECOLOGICI.

18.20 – Dr Vincenzo Viola, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedale “Dono Svizzero” di Formia

“CHIRURGIA D’URGENZA DEL CANCRO COLON-RETTO NEL PAZIENTE FRAGILE, ESPERIENZA DI UN CENTRO OSPEDALIERO PERIFERICO”.

Alle 20.00 La Prevenzione a tavola presso il Ristorante la Concordia con Menù creato ad hoc dalla lady chef Angela Marrocco e dal suo staff, per sottolineare l’importanza di una corretta e sana alimentazione come principale misura di prevenzione delle patologie tumorali.

Nel corso della serata non mancheranno momenti di spettacolo e tante sorprese.

Info e contatti per partecipare alla cena

Comitato ANDOS di Fondi, ref. Alceste Cardinale 392 945 8154

Ristorante La Concordia, ref. Angela Marroccco 320 063 0912 – 0771 599462

Le iniziative dell’ottobre rosa

Nel corso della serata verrà presentato il programma con le iniziative che si svolgeranno durante il mese di ottobre.