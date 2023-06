Non rispetta il divieto di avvicinamento. Arrestato 23enne di Itri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e la persona. Nello specifico il giorno i militari della Stazione CC di Itri hanno tratto in arresto un 23 enne del posto, per non aver ottemperato al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato.

L’arrestato, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.