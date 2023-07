Non si ferma all’alt dei CC. In arresto 59enne per violenza, minaccia e resistenza a P.U.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari del N.O.RM. Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Formia in Scauri di Minturno hanno tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a P.U. un uomo 59 enne di SS.Cosma e Damiano, gravato da numerosi precedenti di Polizia.

Lo stesso, intercettato in Formia mentre si trovava alla guida di un motociclo di grossa cilindrata sebbene non ne avesse titolo per patente revocata, non ottemperava all’alt imposto e si fermava solo dopo un inseguimento di circa 3 km, reagendo con minacce verbali e cercando più volte di dileguarsi. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicrezza della Caserma di Scauri in attesa di giudizio direttissimo.