“Nyaton e la chiave del tempo”: l’eterna lotta tra il bene e il male

Autore: Riccardo Canzanella

Titolo: Nyaton e la del tempo – Parte 1

Genere: Urban Fantasy

Pagine: 224

Prezzo: 15,99 €

“Nyaton e la chiave del tempo” di Riccardo Canzanella è il primo volume di un’accattivante serie fantasy ambientata a cavallo tra il mondo reale e l’aldilà. Il protagonista è Carter Anderson un ragazzo che, a causa di un grave incidente d’auto, entra in un coma profondo, suscitando disperazione ed avvilimento nella sua famiglia e tra i suoi migliori amici. Dopo quasi quattro anni però, per la gioia di tutti, si risveglia ma qualcosa in lui è cambiato. Non è più lo stesso. Si ritrova, infatti, a combattere con una parte di sé mai conosciuta prima: poteri oscuri, sovrumani e totalmente incontrollabili si sono impossessati del suo corpo e della sua mente. Ha anche inquietanti visioni che rimandano ad una foresta buia e nebbiosa e ad un essere misterioso, un’ombra senza volto. Durante gli anni trascorsi in stato di incoscienza, infatti, Carter si ritrova catapultato in un’altra vita nei regni dell’aldilà, impegnato a combattere contro terribili Demoni, al fianco di schiere di Angeli comandati dall’Arcangelo Gabriele. Il motivo delle numerose battaglie risiede nel fatto che in lui alberga lo spirito di Af, demone vissuto quasi sempre sulla terra e diventato molto potente grazie al nutrimento tratto dalle emozioni e dell’anima degli esseri umani. Ha sviluppato, inoltre, il potere della conoscenza che l’ha reso decisamente superiore, motivo per cui diventa oggetto di gelosia di Sirr, suo fratello e comandate di tutte le legioni infernali, il quale tenterà ogni strada pur di sottrargli le sue prodigiose facoltà e sconfiggere così l’esercito angelico. Solo dopo molti scontri, ferite e un insopportabile tormento interiore Carter comprenderà, finalmente, che l’unico modo per sconfiggere Af sarà accettando le proprie paure più profonde senza respingerle. Solo così quel demone, metafora della paura, si dissolverà. Canzella ha saputo costruire una storia che a metà tra passato e presente, tra mondo reale e dimensioni senza spazio né tempo tratta tematiche quali la fede, le esperienze premorte, la speranza, l’amore e l’amicizia. Una vicenda, che nella sua atmosfera fantasy e surreale, fa riflettere sull’importanza di riuscire a superare le proprie paure con coraggio e di scegliere sempre e comunque il bene, poiché dove albera il bene il male non può attecchire. Ogni personaggio è perfettamente caratterizzato, e le descrizioni di Nyaton, Regno degli Angeli, e degli altri reami dell’aldilà sono realizzate con grande cura. Sembra di essere lì e di vivere quei mondi in prima persona. Una trama decisamente originale che, grazie ad una scrittura chiara e scorrevole coinvolge il lettore fin dalle prime pagine, permettendogli di vivere avventure straordinarie, perfette per un adattamento cinematografico.

Contatti:

www.instagram.com/riccardo_canzanella/

www.mondadoristore.it/Nyaton-e-la-chiave-del-tempo-Riccardo-Canzanella/

www.ibs.it/nyaton-chiave-del-tempo-libro-riccardo-canzanella/e/9788833779430