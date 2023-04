“Ombre di famiglia” di Stefano Zeno, un romanzo intrigante sui segreti delle persone

Casa Editrice: Pav Edizioni

Collana: Noir

Genere: Romanzo noir

Pagine: 300

Prezzo: 16,00 €

Angela, Sandro e Marco sono i protagonisti principali del romanzo di Stefano Karakovic in arte Stefano Zeno, intitolato “Ombre familiari”. Già dalle prime battute, il lettore si rende conto che si tratta di una famiglia problematica, in cui le ombre sono maggiori delle zone di luce. Infatti, Angela, Sandro e Marco hanno qualcosa da nascondere: una scappatella extraconiugale, una relazione duratura e clandestina o frequentazioni poco raccomandabili. Anche gli altri personaggi che ruotano intorno ai protagonisti hanno qualcosa da nascondere, un passato verso cui si prova vergogna o un ricatto. Tutti questi elementi sono stati ben calibrati all’interno di una vicenda che tiene il lettore incollato alle pagine. Attraverso una prosa scorrevole e ritmata, conosciamo i dettagli di vita di ogni personaggio, il cui passato sembra essere in qualche modo intrecciato con il presente di ognuno. Leggendo questo romanzo, proprio per la velocità della narrazione, si ha quasi l’impressione di assistere ad una fiction, in cui ogni tassello è un elemento fondamentale per comprendere la psicologia dei vari personaggi e l’intricato mondo delle relazioni tra di loro. Angela è una donna che si sente ancora entusiasta della vita e che scopre una nuova sessualità. Sandro, che ha vissuto per una vita intera solo per il lavoro, verrà messo spalle al muro dalla vita. Marco vedrà riaffiorare il passato in un presente che prenderà una piega del tutto inaspettata. La sua vera natura si paleserà in maniera sconvolgente, mentre Angela vedrà completamente capovolta la propria esistenza. Con questo romanzo Stefano Karakovic ci regala non solo una lettura godibile e appassionante, ma ci offre anche la possibilità della riflessione. Spesso si ha la convinzione di vivere una vita serena, priva di problemi, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Basta un attimo e la vita viene sconvolta dalle sue fondamenta. Basta una disattenzione, una scelta sbagliata o fuori dall’ordinario e tutto viene stravolto. “Ombre di famiglia” ci suggerisce anche che nulla è come sembra, ognuno ha qualcosa da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi, ma che allo stesso tempo può rappresentare quell’elemento che, se ben affrontato, permette la svolta. Come accade ad Angela, a Gaia e a Barbara. “Ombre di famiglia” è una storia coinvolgente, che appassionerà il lettore che ama trovare nel libro l’intrigo, la suspense, i sentimenti e la riflessione.

