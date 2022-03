Omicidio stradale sotto l’effetto di cocaina: pena ridotta per 28enne pontino

Si è conclusa oggi davanti al Gup del Tribunale di Latina, Dott. Bortone, la vicenda che ha visto imputato per omicidio stradale aggravato dall’alterazione psico fisica dovuta all’assunzione di cocaina un 28 enne di Latina per aver causato il 30 Aprile del 2019, nei pressi di Via Ezio a Latina, la morte di un ottantenne che stava attraversando la strada in pieno centro cittadino.

La pena irrogata al giovane, contenuta in 2 anni e 8 mesi, ha tenuto conto della circostanza, sollevata dall’Avvocato Pasquale Cardillo Cupo, difensore dell’uomo, che la causa del sinistro sarebbe stata da ascrivere anche alla errata condotta del pedone deceduto in quanto non aveva osservato le norme di prudenza nell’attraversamento stradale, ottenendo così dal Giudice una riduzione della metà della pena finale.

Tribunale di Latina