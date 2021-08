Ondate di calore da bollino rosso: i comportamenti da adottare

Mercoledì 11 e giovedì 12 agosto 2021 è prevista su Latina e provincia un’ondata di calore livello di allerta 3.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Ecco i comportamenti da adottare per ridurre al minimo gli effetti delle Ondate di Calore sulla Salute, indicati dalla ASL di Latina:

COSE DA FARE PER DIFENDERSI DAL CALDO

seguire il meteo per sapere quando sono previste le temperature più alte. indossare cappello e occhiali da sole quando si esce. indossare indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre naturali. portare sempre con sé una bottiglia d’acqua. bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno). lavarsi polsi e fronte con acqua fresca. fare pasti leggeri. consumare molta frutta e verdura. chiudere le imposte nelle ore calde. fare di frequente docce o bagni con acqua tiepida.

COSE DA NON FARE QUANDO FA CALDO

uscire nelle ore più calde. esporsi in modo prolungato al sole. bere alcolici, cibi o bevande molto fredde. mangiare cibi molto caldi. indossare vestiti di fibre sintetiche o di seta. assumere integratori senza consultare il medico. usare fornelli e forno durante le ore calde. lasciare bambini, anziani o animali all’interno dell’automobile. indirizzare ventilatori o condizionatori direttamente sul corpo. evitare di bere alcolici o bevande troppo fredde.

CONSULTARE IL MEDICO DI FAMIGLIA, in quanto conosce tutte le problematiche di salute, le malattie e il tipo di farmaci assunti dai suoi assistiti.

IN CASO DI MALORE IMPROVVISO chiamare il numero 118 Servizio Emergenza Sanitaria.

IN ATTESA CHE ARRIVINO I SOCCORSI mantenere la persona in un luogo fresco e ventilato, cercare di raffreddare il corpo ventilandolo o utilizzando acqua fresca, far bere molti liquidi, non somministrare antipiretici.

IN CASO DI BISOGNO DURANTE LE ORE NOTTURNE E NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI si invita la popolazione a rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) della ASL di Latina, chiamando il seguente numero telefonico 0773 520888

dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.

dalle ore 10.00 del sabato, o di ogni altro giorno prefestivo, alle ore 8.00 del lunedì o comunque del giorno successivo al festivo.

IL CALDO PUO’ POTENZIARE L’EFFETTO DI MOLTI FARMACI per la cura dell’ipertensione e delle malattie cardio e cerebrovascolari. Pertanto durante il periodo estivo è buona regola controllare più spesso la Pressione arteriosa e la Frequenza cardiaca e non modificare mai di propria iniziativa la posologia dei farmaci che si stanno assumendo, ma chiedere sempre al proprio medico curante.