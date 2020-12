Open Dayon line all’Istituto Einaudi-Mattei

Giovedì 17 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, gli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo gradoe le loro famigliesono invitati a un nuovo Open Day in modalità on-line,organizzato dall’Istituto Einaudi-Mattei di Latina in vista delle iscrizioni all’a.s. 2021-22.

Il pomeriggio sarà dedicato a uno degli indirizzi che da anni arricchisce l’ampia offerta formativa del polo professionale della cittàe che, a partire da questo anno scolastico, è attivo anche in orarioserale:“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, detto anche “Socio-Sanitario”. L’Einaudi-Mattei, come sempre, organizza questi appuntamenti con l’obiettivo prioritario di aiutare i ragazzi a orientarsi in un momento tanto difficile, quanto delicato,come quello del passaggio alla secondaria di secondo grado.

Per accompagnare i preadolescentinella complessascelta,i docentiaccoglieranno le famiglie e presenterannol’indirizzo,analizzandone gli elementi caratterizzanti, le metodologie didattiche, le disciplinee soffermandosi soprattutto sugli sbocchi lavorativiesulle attività connesseai laboratori e agli stage, che, come è noto, sono tra gli aspetti più caratterizzanti ilpercorso di studi professionale, in cui il “sapere” e strettamente collegato al “saper fare”. Momento particolarmente importante sarà quello dedicato al tema dell’inclusione scolastica, da sempre una priorità per l’Einaudi-Mattei.

Ampio spazio verrà dedicato a rispondere alle domande di genitori e alunni per chiarire eventuali dubbio incertezze. All’evento, inoltre, prenderanno parte alcuni studenti dell’Istituto, che offriranno senza dubbio un punto di vista privilegiato sulla scuola e l’indirizzo sulla base della propria esperienza. Gli alunni e i genitori interessati potranno partecipare all’incontro in modalità on-line, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid,cliccando al seguente link:https://meet.google.com/ezv-irve-fpy, al quale sarà possibile accedere anche dal Sito Istituzionale, https://www.einaudimattei.edu.it/, e dai canali social dell’Istituto.

La prof.ssa Simona Gasbarri, referente dell’orientamento, invita le famiglie a seguire i canali di comunicazione istituzionali dell’Istituto per ogni aggiornamento sulle iniziative della Scuola e sulle prossime date di Open Day.