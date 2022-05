Operaio muore all’interno di un impianto fotovoltaico

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nell’omonimo comune, via Astura, a seguito della richiesta di un soccorso a persona.

La squadra giunta sul posto, constatava la presenza di un uomo deceduto all’ interno di un campo fotovoltaico.

Il lavoratore, probabilmente morto folgorato, stava effettuando attività manutentive.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per recuperare il corpo in sicurezza e metterlo a disposizione delle autorità competenti che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’evento.

Sul posto, ognuno per le proprie competenze, anche 118, Carabinieri e Ispettorato Territoriale del Lavoro.

