Operazione “Alto Impatto”: 2 minicar sequestrate e 5 contravvenzioni per musica ad alto volume

Negli ultimi giorni, a Latina, gli agenti della Squadra Volante della Questura, coadiuvati dagli uomini della Sezione Polizia Stradale del capoluogo, sono stati particolarmente impegnati nell’operazione di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”.

Numerosi i controlli su strada e nei luoghi notoriamente interessati al fenomeno della movida che fungono quindi da catalizzatori per il ritrovo dei giovani.

Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati diversi posti di controllo col risultato di identificare 75 persone, 55 i veicoli controllati, 16 i controlli etilometrici effettuati, elevati 8 verbali per violazioni al Codice della Strada nei confronti di altrettanti conducenti di veicoli cosiddetti minicar dei quali 2 sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa, 1 per velocità eccessiva, 2 per velocità e 2 per le cinture e altri 3 verbali elevati per musica ad alto volume .