Operazione “Alto Impatto”: Due denunciati nel corso dei serrati controlli, 2 minicar sequestrate e 5 contravvenzioni per musica ad alto volume

Negli ultimi giorni, a Latina, gli agenti della Squadra Volante della Questura, coadiuvati dagli uomini della Sezione Polizia Stradale del capoluogo, sono stati particolarmente impegnati nell’operazione di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”.

Numerosi i controlli su strada e nei luoghi notoriamente interessati al fenomeno della movida che fungono quindi da catalizzatori per il ritrovo dei giovani.

Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati numerosi posti di controllo col risultato di identificare 141 persone, 82 i veicoli controllati, 41 i controlli etilometrici effettuati, elevati 14verbali per violazioni al Codice della Strada nei confronti di altrettanti conducenti di veicoli cosiddetti minicar dei quali 2 sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa, 5 per velocità eccessiva, 2 per luci non funzionanti e altri 5 verbali elevati per musica ad alto volume o perché all’interno dei veicoli viaggiavano più passeggeri di quelli consentiti.

Ulteriori importanti risultati conseguiti nel corso dell’operazione sono stati quelli che hanno consentito di denunciare a piede libero 2persone: per evasione un cinquantenne che, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel corso di un precedente controllo presso la sua abitazione non si era fatto trovare. Un altro uomo è stato invece denunciato per il possesso ingiustificato di armi da taglio.