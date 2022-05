Operazione antidroga a Formia, scarcerato uno degli indagati

Il Gip del Tribunale di Roma, Dott. Patrone, ha accolto in queste ore l’istanza presentata dall’Avvocato Pasquale Cardill Cupo ed ha concesso gli arresti domiciliari ad uno degli indagati, Giuliano D’Urso, ritenuto partecipe del sodalizio organizzato per lo spaccio delle sostanze stupefacenti a Formia e nel Sud Pontino, smantellato nei giorni scorsi da un’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza.

Il difensore, dopo l’interrogatorio di garanzia di venerdi in cui il D’Urso si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva illustrato al gip le motivazioni della sua richiesta e la necessità per il giovane di potersi recuperare e reinserire nel contesto sociale.