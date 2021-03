Oppone resistenza alle forze dell’ordine ed al personale sanitario, denunciato un 59 enne

Nella mattinata di ieri , in Scauri di Minturno (lt), i carabinieri del n.o.rm. – sezione radiomobile di formia a conclusione di attività di p.g., hanno deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un 59enne di Formia, per i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazione sulla propria identità, sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto da autorità amministrativa.

Il predetto, lo scorso 28 febbraio, in evidente stato di alterazione psicofisica, oltre a non voler fornire i dati sulla propria identità ai Carabinieri, ha posto in essere resistenza anche agli operatori sanitari opportunamente intervenuti per le cure del caso, procurando altresì lesioni ad un militare.

Nell’occorso, l’uomo è stato trovato nella disponibilità di un’autovettura precedentemente sottoposta a sequestro amministrativo ed a lui affidata in custodia giudiziale.