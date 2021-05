Ordigno rinvenuto in uno stabile, 12 famiglie evacuate

Dalle 10 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è a Latina Scalo, in supporto alla Polizia di Stato, a seguito del ritrovamento di un ordigno.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina, collaborava insieme alle forze dell’ordine a far evacuare a scopo cautelativo circa 12 famiglie occupanti lo stabile interessato al ritrovamento.

Nel contempo è stato richiesto l’intervento degli artificieri per prelevare l’ordigno.

Verso le ore 12 la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento degli artificieri della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza e rimosso l’ordigno rinvenuto. Le famiglie sono potute rientrare nelle proprie abitazioni.