Osvaldo da Gaeta su Rai 1 a “I Soliti Ignoti”

Gaeta protagonista questa sera nel programma i “Soliti ignoti”, in onda su RAI 1.

Questa volta ospite di Amadeus è Osvaldo Lisi di Gaeta.

Osvaldo è l’ignoto misterioso numero 1 ed è colui che, ovviamente, fa la tiella. I concorrenti in gara, non hanno avuto esitazioni e hanno indovinato in quanto, in aiuto degli stessi l’ignoto indossava un grembiule.

Per chi volesse degustare live le Tielle preparate da Osvaldo, le trovate da Brio Bar in Corso Italia a Gaeta.

Non è la prima volta che personaggi del Golfo di Gaeta partecipano al programma: clicca qui per vedere tutti i vecchi partecipanti.