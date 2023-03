Pallamano, B: Polisportiva Gaeta ancora vittoriosa, vetta solitaria al momento

Alla vigilia del match l’estremo difensore Erasmo Clima aveva tenuto ben alta la guardia e

detto che il Sannio si sarebbe dimostrato osso duro, nonostante le opposte posizioni di

classifica.

Ed al Palasport Marica Bianchi di Pontinia così è stato perché la Polisportiva Gaeta piazza

la nona vittoria ma non ha avuto vita di certo vita facile contro il Sannio del top scorer Fiore

e compagni, mai domi fino al suono della sirena.

Parte bene la formazione di coach Viola che si porta in vantaggio con Pantanella ma gli

ospiti rispondono con Fiore.

Il match è sin da subito combattuto e maschio, Gianni si becca il giallo e la sospensione

nel giro di pochi secondi ed il Sannio sfrutta la superiorità numerica per portarsi sul 2-1

con Durante.

Vantaggio che dura però poco perché il Gaeta piazza un break di 5-0 con le reti di Usai,

Gianni, Fiorenzano ed Uttaro che ribaltano il risultato ed allungano sul 6-2 costringendo il

coach ospite al time out.

I ragazzi di coach Viola sono carichi e gasati dalla rapida rimonta ed allungano sempre

più, trascinati dalle parate del rientrante Roberto Monti tra i pali, trovando anche il

massimo passivo di +6 sul 11-5 per poi chiudere la prima frazione di gioco sul 13-9 dopo

aver ritrovato la giusta calma dopo un time out chiamato da coach Viola sul 11-7 con il

Sannio che provava a rifarsi pericolosamente sotto.

Nella ripresa la musica non cambia, Usai e compagni tengono il pallino del gioco e dettano

i propri ritmi di gioco ed anche con la doppia inferiorità numerica per le sospensioni di

Fiorenzano ed Uttaro, i biancorossi macinano gioco e piazzano un altro break di 4-0 che

porta il risultato sul 17-9 ed un più tranquillo e largo +8, anche grazie agli interventi di

Clima tra i pali biancorossi.

Gli ospiti provano a ricucire il gap con un Fiore in giornata di grazia (saranno ben 11 i sigilli

a referto, ndr) ma Clima è sempre ben attento tra i pali ed i gaetani mantengono sempre 8

lunghezze di distacco fino al 21-13.

Sul finale di partita coach Viola dona spazio a tutta la rosa, il Gaeta allenta leggermente i

ritmi visto il vantaggio acquisto ed il Sannio riesce a ad accorciare sul -5 con le reti di

Nicola Oropallo e Moccia, con quest’ultimo che sigla l’ultima rete del match a 15″ dalla

fine, prima che il tabellone luminoso segnali il 26-21 in favore di capitan Usai e compagni.

Con questo successo salgono a 9 le vittorie del team di patron Cosmo Ciano, quale nella

prossima giornata osserverà un turno di riposo e biancorossi che al momento diventano

capolisti in solitaria salendo a quota 18 punti all’attivo e +2 sul Benevento, in attesa del

match di quest’ultima nel prossimo weekend tra le mura amiche del Gaeta Sporting Club.

Capitan Usai e compagni faranno ritorno in campo la prossima Domenica 19 Marzo

quando al Palasport di Pontinia arriveranno i capitolini dell’HandRoma.

Polisportiva Gaeta – Sannio 26-21 (p.t. 13-9)

Polisportiva Gaeta: Clima, Monti Roberto, Noviello, Carbone, Curcio, Della Valle Antonio

1, Fiorenzano 2, Giannattasio, Gianni 6, Macone 1, Pantanella 6, Pasciuto, Tallini,

Tavoletta, Usai 5, Uttaro 5. Uff. A: Giovanni D’Amico; Uff. B: Antonio Viola.

Sannio: Silvestri, Luciani 1, Cavuoto Luca 1, Fiore 11, Oropallo Domenico 3, Durante 1,

Cavuoto Fabio, Moccia 2, Uccellini, Cenicola 2, Orlando, Oropallo Nicola, Salierno. Uff. A:

Nicola Oropallo; Uff. B: Lucio Mucci.

Arbitri: Fausto Merone – Ivan Iele.