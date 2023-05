Pallamano, la Polisportiva Gaeta trionfa ed approda in Serie A Bronze

Con una giornata d’anticipo ed un vantaggio di 4 lunghezze sulla diretta inseguitrice Benevento, la Polisportiva Gaeta di coach Antonio Viola vince il campionato di serie B Lazio-Campania e si prepara ad approdare in Serie A Bronze.

Contro il New Capua, capitan Usai e compagni nei primi minuti studiano l’avversario e nei 7′ iniziali il risultato è sul filo dell’equilibrio fino al 5-3 dei gaetani.

Poi i biancorossi piazzano un break importante di 6-1 che porta il risultato sul 10-4 al quarto d’ora ed i ragazzi di coach Viola gestiscono il resto della prima frazione con sapiente calma e con il passare dei minuti il divario aumenta, grazie alla sicurezza donata tra i pali prima di Noviello e poi da Clima, ed alle reti di Pasciuto, uno scatenato Bisbiglia e del solito capitan Usai, i biancorossi chiudono la prima frazione di gioco sul +7 con lo score fissato sul 16-9.

Nella ripresa la musica è sempre la stessa, la Polisportiva Gaeta vuole chiudere subito la pratica e grazie alla difesa compatta comandata da Fiorenzano, le ripartenze dopo le parate e gli interventi di Nicola e Clima, e le reti di Uttaro, Usai, Pantanella e Macone, i biancorossi riescono a raggiungere anche il massimo vantaggio dell’intero match, ovvero il +12 quando al 43′ 07″ il risultato dice 24-12 in favore del team sudpontino.

Coach Viola dona spazio e minutaggio a tutta la rosa ed arriva la doppietta del giovane under 15 Jean Tallini, l’ottima difesa del classe 2009 Matteo Prosdocimo che non lascia passare gli avversari ed anche il sigillo di Andrea Cappello, lontano poiché la sua vita è a bordo delle navi come 1° ingegnere su navi da crociera ed in Messico ma sempre vicinissimo alla squadra essendo uno dei giocatori storici cresciuti sotto l’ala protettiva di coach Viola.

La Polisportiva Gaeta si aggiudica dunque la vittoria del campionato con una giornata d’anticipo visto il +4 sull’inseguitrice Benevento, proprio prima dell’ultima giornata da affrontare contro quest’ultimi ed a capitan Usai sono affidate le parole postpartita: “Voglio ringraziare davvero tutti, abbiamo realizzato un sogno dimostrando di essere famiglia, credendoci sempre e proveremo a farlo anche in Serie A Bronze. Continuiamo a crederci, rimanendo uniti, squadra, noi stessi e sempre insieme come succede ormai da decenni e proprio questo essere uniti ci ha permesso di realizzare questo sogno. Credo nella nostra forza, nel gruppo, in questa famiglia e sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra stupenda, orgoglioso di noi tutti, semplicemente un grazie a tutta la rosa di giocatori, al nostro pubblico meraviglioso che ci ha seguito e creduto in noi sin da quest’estate, agli sponsor, ai dirigenti, staff medico e davvero tutti coloro i quali si sono avvicinati a noi quest’anno“.

La Polisportiva Gaeta tornerà in campo sul 40×20 del PalaSport Marica Bianchi di Pontinia la prossima Domenica14 Maggio quando alle ore 11:00 sfiderà la formazione ospite del Benevento di coach Sangiuolo.