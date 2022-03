Parcheggio “Spaltoni”: un’opera strategica in chiave mobilità, accessibilità e riqualificazione urbana

Un’opera strategica e risolutiva in chiave mobilità, accessibilità e riqualificazione urbana. Una struttura moderna, che potrà dare respiro alla viabilità di Gaeta, e apportare i necessari benefici ad una delle più urgenti esigenze di residenti e turisti: la disponibilità di posti auto.

È stato presentato dal candidato sindaco Cristian Leccese il progetto relativo al parcheggio “Spaltoni”, pronto a fornire alla Città 250 aree di sosta, all’interno di una costruzione parzialmente interrata nel parcheggio attualmente presente, situato alle pendici di Monte Orlando.

Grazie al precedente intervento dell’Amministrazione Mitrano, il parcheggio multipiano, che sarà disposto su 4 livelli per un totale di circa 9.000 mq, è già stato contrattualizzato e affidato in concessione, mediante l’istituto del project financing, con il coinvolgimento di un privato nella realizzazione e gestione del bene, in compartecipazione con il Comune.

La posizione chiave in cui si trova, permetterà alla rigenerata realizzazione di rispondere alle richieste di più ampia possibilità di sosta sia per la zona di Serapo, in modo particolare nel periodo estivo, che per la parte centrale della Città, consentendo anche di raggiungere agevolmente gli esercizi commerciali di piazza XIX Maggio, corso Cavour e via Indipendenza. L’opportunità di creare un tunnel di collegamento diretto con via Firenze incarnerebbe un’ulteriore soluzione innovativa per decongestionare il traffico e snellire il flusso veicolare, soprattutto nei momenti di maggiore intensità. Inoltre, l’area “Spaltoni” potrà rappresentare un vero e proprio nodo di scambio, un’efficace soluzione alle esigenze di mobilità e accessibilità rispetto al quartiere di Gaeta Sant’Erasmo, nei periodi serali estivi e nei weekend invernali, in concomitanza con le “Favole di Luce”: l’idea prevede di parcheggiare la propria auto, per poi proseguire con appositi servizi di trasporto pubblico sostenibile, come navette, monopattini e biciclette elettriche.

L’infrastruttura costituirà altresì un’occasione di trasformazione e riqualificazione urbana, dotando l’intero territorio circostante di una nuova veste, di un rinnovato skyline architettonico, attraverso un piano in copertura del parcheggio adibito a parco e ad attività commerciali.

«Siamo consapevoli che Gaeta debba essere maggiormente servita da aree destinate alla sosta – ha commentato Cristian Leccese -, si tratta di un’esigenza fondamentale, e per questo abbiamo preso in considerazione le diverse progettualità che l’Amministrazione Mitrano negli ultimi dieci anni ha sviluppato in tal senso. Il parcheggio “Spaltoni” si inserisce tra le opere strategiche più importanti da realizzare, al fine di rendere la nostra Città ancor più appetibile dal punto di vista turistico e, allo stesso tempo, migliorare la qualità della vita dei residenti. Il tutto, mantenendo sempre alto l’obiettivo di ottimizzare accessibilità e mobilità dei diversi quartieri interessati, considerando la posizione chiave del luogo, e puntando ad una riqualificazione urbana, un moderno skyline architettonico, che garantirà a tutta la zona circostante una veste completamente rinnovata».